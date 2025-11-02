俳優のイライジャ・ウッド（44）が、ニュージーランドのマタマタにある「ホビット村」で行われた『ロード・オブ・ザ・リング』をテーマにした結婚式にサプライズ登場した。 【写真】オーマイガッ！新婦、まさかの本物の主人公登場に大興奮新郎の衣装はもちろんホビットw 同人気映画シリーズで主人公のフロド・バギンズ役を演じたイライジャは、カメラクルーを伴って登場、新郎