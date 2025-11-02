天皇賞・秋・Ｇ１が行われる１１月２日の東京競馬場の芝コースは良。一昨日に雨が降り、土曜日は良馬場とはいえ若干の影響もあったが、日曜日は芝は乾いて直線は内、外差のないフラットな状態だ。芝で行われた３、４、５Ｒを３連勝したクリストフ・ルメール騎手は「馬場？パーフェクトです。内外の差がないですね」と良好な状態を伝えた。進路に有利、不利がないぶん、天皇賞・秋は展開がポイントとなりそう。前でレースを引