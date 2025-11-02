けさ、富山市八尾町福島でクマの目撃情報が多数ありました。クマは牧場の施設に潜んでいるとみられ、市は午前10時15分に緊急銃猟の許可をだしました。また、住民は周辺の公民館に避難しているということです。いっぽう、南砺市によりますときょう、福光地域の南砺市小山で、成獣のクマ1頭を関係機関の許可を得て処分したということです。先月26日に人身被害があったクマと関連があるかどうかはいまのところ不明だということです。