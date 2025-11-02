県内はこの時間曇り空が広がっています。昼ごろから雨がふったりやんだりの天気となりそうです。寒気をともなった低気圧が日本付近を通過する影響で、県内はあすにかけ大気の状態が不安定となり、雷を伴った強い雨が降り、大雨となる所がある見込みです。きょう午前6時から予想される24時間降水量は多い所で、東部、西部ともに50ミリその後の24時間は、東部、西部ともに80ミリです。落雷、突風、ひょうなどに注意してください。