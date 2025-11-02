◆秋季近畿地区大会▽準決勝智弁学園７―３滋賀学園（２日・さとやくスタジアム）準決勝が行われ、智弁学園（奈良１位）が滋賀学園（滋賀３位）を破り、決勝に進出した。３回無死二塁で４番・逢坂悠誠一塁手（１年）の右越え２ランで先制した。４回に逆転を許したが、５回２死一塁で志村叶大二塁手（２年）が同点の適時三塁打。７回２死一、三塁で水口亮明投手（２年）の右前適時打で勝ち越した。８回にも３点を追加。優勝し