2日の東京4R・新馬戦（芝1600メートル）は、1番人気モートンアイランド（牝＝手塚久、父モーリス）が差し切りV。半姉に重賞3勝プリモシーンを持つ良血が鋭い脚を見せた。ルメールは「直線で外に出したらスッと反応した。伸びしろはある。能力はありそう」とパートナーを称賛。手塚久師は「思った通りの走り。抜け出す脚が良かった。（今後が）楽しみです」と“出世”に期待した。