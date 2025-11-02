大阪・読売テレビの「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が２日、放送され、日米首脳会談などで外交デビューを果たした高市早苗首相が、大統領専用ヘリや米軍横須賀基地などで披露した“サナエスマイル”を振り返った。オープニングでＭＣの上沼恵美子が「高市さん忙しいね。首相なんかやったらアカンで」とゲストのナジャ・グランディーバに呼びかけて多忙ぶりをねぎらうと、ゲストの女優・久保田磨希も「寝て