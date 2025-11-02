2日の京都5R・新馬戦（芝1600メートル）は1番人気のヒシアイラ（牡2＝池江、父モーリス）が2馬身差で制した。勝ち時計は1分35秒9。荻野極は「性格が良くて扱いやすかったです。レースに関して言えば、進みが良すぎてしまったので、おさまるのに時間がかかりましたけど、途中からはいい格好でした。上手に走れていましたね。この先も楽しみですね」と話した。