◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）の坂東正明代表が２日に記者会見。今シーズンの総括などを行った。今季は１３年ぶりにマレーシア・セパンで開催。８月の富士開催では公式戦では初のスプリントレースも実施した。「マレーシアで１