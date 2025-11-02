◇高校野球秋季近畿大会準決勝智弁学園 7―3 滋賀学園（2025年11月2日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会は2日に準決勝が行われ、智弁学園（奈良）が滋賀学園（滋賀）を7―3で下し、優勝した2020年以来5年ぶりの決勝に進んだ。打線が9安打7得点と機能した。4番・逢坂悠誠（1年）が3回無死二塁で右越え2ランを放って先制。2―3の5回2死一塁では6番・志村叶大（2年）の右越え三塁打で同点に追いつき、同点の7回2