全日本大学駅伝は１１月２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われる。いわゆる「大学３大駅伝」の２戦目で、５７回目の今年はオープン参加の選抜２チームを含む２７チームが出場。１月の箱根駅伝の前哨戦としても注目される「伊勢路の戦い」に出場する学校はどうやって決まるのか。（デジタル編集部）まず、前年大会の上位８校がシード校として選ばれる。国学院大、駒沢大、青山学院