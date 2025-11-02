ＤｅＮＡは２日、相川亮二新監督のもと、神奈川・横須賀市内で秋季練習を開始した。相川監督は、新体制スタートにあたり、選手、首脳陣、スタッフを前に訓示。「監督って言わなくても全然気にしないので。『相ちゃん』でもいいです」などと呼びかけた。午前中は「総合プレー」と称し投内連係を行ったほか、隣接の横須賀スタジアムで打撃練習を行い、相川監督は精力的に動き回った。