先月、ハロウィーンで賑わう中国の人気観光地で、建物の壁が突然崩れ落ち、通行人が下敷きになった事故で2人が死亡したことがわかりました。湖南省の長沙にある人気観光地・潮宗街で先月31日夜、改装中の店舗の壁が突然崩れ落ちました。中国メディアによりますと、この事故で歩いていた4人が下敷きとなり、うち2人が死亡しました。死亡したのは19歳と24歳の女性だということです。潮宗街は歴史的な街並みが残る観光地で事故が起き