熊本県山都町で、レンタカーを運転していたアメリカ国籍の男が対向車線にはみ出して衝突事故を起こし、小学生を含む3人にけがをさせたとして2日、逮捕されました。 過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは アメリカ国籍で無職のチェ・ティモシィ・ソンシック容疑者（62）です。 ソンシック容疑者は1日午後3時40分ごろ、山都町北中島の国道445号でレンタカーを運転し、右カーブを走行する際に対向車線の軽乗用車に