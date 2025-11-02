全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）で、首位を走る駒大の伊藤蒼唯（４年）は圧巻の走りで流れを引き寄せた。１位の中大と３５秒差の４位でタスキを受けると、積極的な走りでライバルを猛追。５・４キロ付近で首位に立ち、最終的には２位に５０秒以上の差をつけた。タイムは３５秒０１で区間新記録をたたき出した。レース後には「先頭から離れていたが、自分の射