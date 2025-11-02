全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）の７区で、青学大の黒田朝日（４年）が快走を見せた。４区終了時点で７位と苦戦を強いられた青学大だが、６区で飯田翔太（２年）が３７分２０秒で区間賞を獲得。順位を５位に上げた。レース後には「前回の出雲は自分のところで優勝が完全に見えなくなったので、全日本で区間賞をとれてよかった」と安堵の表情を浮かべた。５