現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップディスタフ（G1・ダ1800m）は、J.アルバラード騎乗のスキュラ（牝5・W.モット）が、直線で後続を突き放して逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:48.07（良）。2着にはナイトロジェン（牝3・M.キャシー）、3着にはレガールド（牝4・D.ベックマン）が入った。日本馬、K.フレイ騎乗のアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）は10着敗退となっている。【動画