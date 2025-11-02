【モデルプレス＝2025/11/02】子役の宮崎莉里沙が10月31日、自身のInstagramを更新。幼少期のハロウィン仮装姿を公開した。【写真】人気子役、赤ちゃん時代の写真が可愛すぎる◆子役・宮崎莉里沙、赤ちゃん時代の仮装姿公開NHK連続テレビ小説「おむすび」（2025年）で主演の橋本環奈の娘役を務め、現在放送中の日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）では主演の間宮祥太朗演じる高木将の娘・花音を演じ