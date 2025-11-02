◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦で土壇場の9回に同点に追いつき、第3戦に続く延長戦に持ち込んだ。先発した大谷翔平が3回にビシェットに先制3ランを被弾。それでも打線がT・ヘルナンデス、エドマンの中犠飛でコツコツ反撃すると、2―4の8回にはマンシーのソロで1点差に迫った。さ