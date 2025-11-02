イギリス中部を走行中の列車内で乗客が次々と刃物で刺され、10人が病院に搬送されました。警察はこのうち9人が重体だとみられ、容疑者の男2人を逮捕したと発表しました。警察によりますと、1日午後7時40分ごろ、中部ケンブリッジシャー州の列車内で「複数の人が刺された」と通報がありました。列車は、サウス・ヨークシャー州のドンカスター駅を出発し、ロンドンのキングス・クロス駅に向かっていて、通報を受けてロンドン中心部か