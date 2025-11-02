クラシックな美しさにモダンな感性を融合させた、韓国発のバッグ＆ファッションブランド「FOLNUA（フォルニュア）」。その2025 Pre Fallコレクション『Amber Prelude』が、関西初となるポップアップストアとして阪急うめだ本店に登場します。上質な素材とシルエットで仕立てられたバッグやアパレルが勢ぞろい。期間中は日本限定カラーや大阪限定アイテムも登場し、特別なプレゼント企画も実施♡ 秋色が香る「Amber Pre