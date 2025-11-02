全国の天気です。きょうは北日本は日本海側を中心に、晴れたり雨が降ったりの変わりやすい空模様で、雷雨となる所もあるでしょう。東日本と西日本の太平洋側は広く晴れて、行楽日和となる見込みです。北海道の山沿いは、雪の降る所がありそうです。予想最高気温です。きょうは北海道は平年並みかやや低く、空気がヒンヤリと感じられそうです。その他の地域は平年並みかやや高く、昼間は過ごしやすい陽気となるでしょう。晴れる所は