◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ4-4ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ワールドシリーズ第7戦は延長戦にもつれこみましたドジャースが1点を追う9回、1アウトからミゲル・ロハス選手が起死回生のソロホームランで同点。ブルージェイズはワールドチャンピオンまであとアウト2つのところで追いつかれました。その裏は、ブルージェイズが1アウト1、2塁のサヨナラの好機をつくったところで、ドジャースは前日6回