元AKB48で女優の前田敦子（34）が、1日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。グループ卒業後の苦悩を明かした。12年にAKB48を卒業。その後は「゛AKBバブル゛って感じていて。なんでもできちゃうんじゃないか、っていう甘やかされている環境だったなって思って。それがすごくいやで」と感じていたと話した。「゛AKBの前田敦子゛という名前があると、何でも挑戦させてもらえて。みんながいるからごまかせたなって思う部分がたく