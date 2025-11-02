All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、福島県の市で「老後に住みたいと思う」市ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：会津若松市／58票戊辰戦争の舞台になった鶴ヶ城（会津若松城）や白虎隊ゆかりの飯盛山など歴史的名所が点在し、観光地としても知られる会