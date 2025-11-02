偉人の知られざる逸話や、教科書には載っていない真実など、掘り下げれば掘り下げるほど日本史はおもしろくなります（構成：山田真理）鎌倉時代は、県知事ポストをお金で買うことができた？* * * * * * *Q. 鎌倉時代は、県知事ポストをお金で買うことができた？Q. 日本で貨幣が一般に流通したのはいつの時代？【経済】A奈良時代B鎌倉時代C室町時代古代社会では物々交換が主流歴史のクイズではよく、「日本最古のお金は何？」