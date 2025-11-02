きょう未明、愛知県西尾市で車2台が正面衝突し、軽トラックを運転していた男性が死亡しました。軽乗用車の運転手は逃げていて、警察が行方を追っています。 【写真を見る】正面衝突で軽トラックの男性死亡 容体が急変…48歳の会社役員 軽乗用車の運転手は"車を乗り捨て"逃走 愛知・西尾市の国道247号 警察によりますと、きょう午前3時半過ぎ、西尾市西幡豆町の国道247号で軽トラックと軽乗用車が正面衝突しました。 このうち、