「ハーゲンダッツ」は、11月4日（火）から期間限定で、アイスクリームバー「ザッハトルテ」を、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで発売する。【写真】甘酸っぱいアプリコットソースをIN！こだわりバーの断面■やわらか、パリパリ、とろり今回再登場するのは、濃厚なチョコレートと酸味のあるアプリコットを組み合わせたオーストリア発祥のスイーツ”ザッハトルテ”の味わいを、「ハーゲンダッツ」らしい