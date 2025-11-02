現地11月１日に開催されたイングランド２部リーグ第13節で、日本人３選手を擁するバーミンガムが、ポーツマスとホームで対戦。４−０で大勝した。古橋亨梧が58分から出場、藤本寛也が出番なしとなったなか、主役級のパフォーマンスを披露したのが、岩田智輝だ。右サイドバックで先発した28歳は、１−０で折り返して迎えた56分、CKにニアで反応し、渾身のダイビングヘッドでネットを揺らしてみせた。セルティックでも共にプレ