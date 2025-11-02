歌手の和田アキ子（75）が2日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）について語った。伊東市議会は10月31日の臨時議会で、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する再度の不信任決議案を、賛成多数で可決した。市議会は9月1日にも不信任決議を全会一致で可決しており、田久保氏は31日で失職。50日以内に市長選が実施される。田久保氏は失職にあたり「一生懸命