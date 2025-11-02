◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）最終組が前半を終了した時点で、3位から出て前半で3つ伸ばしたメルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が通算12アンダーで単独首位に立っている。入谷響（19加賀電子）と後藤未有（25＝大東建託）が11アンダーで1打差の2位。河本結（27＝RICOH）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）、佐藤