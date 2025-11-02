「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが土壇場で同点に追いついた。九回１死からベテランのミゲル・ロハス内野手が起死回生の同点ソロを放った。同点弾が飛び出した直後、ブルペンで待機していた山本は思わず両手で顔をおおった。そして表情は固まり、信じられないといった様子。アイアトン通訳らが歓喜する中で、ただ１人動けなかった。ベンチではグラスノーらがグラウ