刃物による襲撃を受けて、ハンティンドン駅に派遣された警察官と救急隊員/Justin Tallis/AFP/Getty Images（CNN）英イングランドの列車内で1日、乗客10人が刺される事件が発生し、テロ対策の警察が捜査に加わっている。負傷者の多くは命に関わる重傷だという。英交通警察（BTP）は1日夜、今回の事件について「重大事件」と認定したと発表し、対テロの警察が捜査を支援していると明らかにした。事件はケンブリッジシャー州ハンティ