還暦を過ぎても競馬を見ながら泣けるものだと思わなかった。快挙は突然やって来るものではない。１９９６年、タイキブリザードが日本調教馬としてＢＣクラシックに初挑戦した。結果は優勝したアルファベットスープから２７馬身差の最下位（１３着）。中盤からレースに参加すらさせてもらえなかった屈辱の敗戦から、日本競馬の闘いは始まった。あれから２９年。フォーエバーヤングが正真正銘の世界最高のダート王に輝いた。１