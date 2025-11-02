◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻午前８時１０分にスタート。レースはエース区間の７区（１７・６キロ）を経て最終８区（１９・７キロ）の戦いとなっている。トップを走る駒大を青学大が追う展開となっているが、上位８チームに与えられるシード争いもますます過熱に。第７中継所（７→８区）では８位日体