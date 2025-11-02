シンプルだから作りやすいブラウニーの黄金比率チョコレート100gバター50g砂糖50g卵2個薄力粉50gべーキングパウダー小さじ1/4チョコレートとバターのこく深い味わいがぎゅっと詰まったブラウニー。焼きっぱなしでOK、自由にカットできるラフさもいいところ。ブラウニー材料(約21×16.5? のバット1台分)製菓用スイートチョコレート（または板チョコレート・ブラック）※100gバター（食塩不使用）50gグラニュー糖（または上白糖）50g