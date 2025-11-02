ことしの秋の褒章の受章者が発表され、鹿児島県内からは10人が選ばれました。 【黄綬褒章】業務に励み、模範とされる人に贈られる 鹿児島海陸運送会長の大西儀朋さん(66) 鹿児島ドック鉄工社長の野元達美さん(76) 土地家屋調査士の馬場幸二さん(70) 春田建設代表取締役の春田勝俊さん(67) 吉野製茶代表取締役の吉野寅三さん(74) 【藍綬褒章】社会福祉などで功績のあった人に贈られる 県印刷工業組合理事長の岩重昌勝さん