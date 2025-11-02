任期満了に伴ういちき串木野市の市長選挙は2日に告示され、これまでに現職と新人のあわせて3人が立候補を届け出ました。 いちき串木野市長選挙に立候補したのは、 ▼現職で2期目を目指す中屋謙治さん(70) ▼新人で元いちき串木野市議会議員の田畑和彦さん(71) ▼新人でNPO法人理事長の橋口了さん(71) の3人で、いずれも無所属です。 立候補の届け出は2日午後5時まで、いちき串木野市役所市来庁舎で受け付けています。 投