【阪神】ドラフト4位：早瀬 朔（はやせ さく）/ 神村学園 阪神タイガースは、神村学園高校の右腕・早瀬 朔（はやせ さく）投手を4位で指名した。2007年8月30日生まれ、兵庫県丹波市出身。身長185センチ・体重79キロ、右投左打。神村学園では2年春、2年夏、3年夏に甲子園出場。高校生右腕ながら150キロ台前半をマークするなど将来性が高く評価されている。 最速が150キロを超える直球に加え、スライダー・チェ