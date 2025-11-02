鈴木健太秋田県知事が２日、ＮＨＫ総合「日曜討論」に出演し、秋田県が熊による被害が全国最多となっていることについて「極めて深刻。現代日本の生活状況にあってはならない事態」と述べた。鈴木氏は現状について「人身被害５６人。残念ながら亡くなられた方が３名。人身被害は一昨年より少ないが目撃件数が８０００件を超えています」と憂慮。「今まで考えられなかった街中にどこにでも出るという状況。県民の皆様が毎日恐怖