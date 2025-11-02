[11.2 J3第34節](ゴースタ)※13:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 21 山ノ井拓己DF 4 松本大輔DF 20 長倉颯DF 25 小島雅也DF 39 庄司朋乃也MF 15 西谷優希MF 18 熊谷アンドリューMF 24 西谷和希MF 41 嶋田慎太郎FW 9 土信田悠生FW 49 大澤朋也控えGK 1 白井裕人DF 16 毛利駿也DF 55 平智広MF 8 大山啓輔MF 14 石原崇兆MF 17 加藤大樹MF 23 四宮悠成FW 10 パトリックFW 11 杉浦恭平監督辻田真輝[ザス