Number_iが、11月1日23時より放送された、NHK総合『Venue101』の特別番組『Venue101 Presents「Number_i THE LiVE」』に出演。ライブ直前のメンバーの様子などが捉えられたオフショットが、番組公式SNSに公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブ直前ショットは、メンバーの弾ける笑顔が満載 今回放送されたのは、最新曲から代表曲までが網羅された、特別なセットリストによるライブ特番。101