RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が11月19日(水)にリリースされる。このたび、今作のジャケットビジュアルが公開になった。今作には全14曲を収録予定だが、参加アーティスト・楽曲については11/3(月)から1日1アーティストずつ連日発表されることも明らかになった。詳細はRADWIMPSオフィシャルSNSとトリビュートアルバムの特設サイトで随時更新される。RADWIMPS