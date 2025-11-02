ドジャースのミゲル・ロハス内野手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「9番二塁」で先発出場。3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最第7戦、1点差の最終回に起死回生の同点ソロを放った。 ■■ベテランの一発で静まり返る敵地 ドジャース1点ビハインドで迎えた9回表、1死走者なしで打席に入ったロハスは、相手抑えのジェフ・ホフマン投手と対戦。6球目