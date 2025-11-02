s**t kingzが2025年10月31日(金)、11月1日(土)に日本武道館にて＜s**t kingz Dance Live 2025 in日本武道館「LANDING」＞を開催し、その公演上で来年7月25日(土)、26日(日)にぴあアリーナMMでのフェス開催を行うこと、そしてメンバーソロ活動を発表した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真ダンサー史上初の武道館公演となった前公演から約2年。2DAYSに拡大した同公演では、2日間で1万2000人を動員した。「ダン