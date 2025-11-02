昨年５月の首都高６人死傷事故で起訴された元運転手に対する判決が４日、東京地裁で言い渡される。事故で父親の杉平裕紀（ゆうき）さん（当時４２歳）を亡くしたきょうだいが判決を前に取材に応じ、深い喪失感と被告への憤りを抱えつつ、前を向き始めた１年半を振り返った。（貞広慎太朗）家族思い「お父さんみたいな人と結婚したい」。昨年５月、東京都荒川区にある自宅のリビングで、夕食後に当時中学３年だった長女・笑和（