【モデルプレス＝2025/11/02】女優・モデルの茅島みずきが10月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装で美しい素肌を披露した。【写真】21歳美人女優「完璧スタイル」と話題のドレス姿◆茅島みずき、ノースリ姿で美肌見せ茅島は「『てっぺんの向こうにあなたがいる』初日舞台挨拶でした。無事にこの日を迎えることができて、とても嬉しく思います」と自身が出演する映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（公開中）が公