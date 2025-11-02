◆横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（第５６回明治神宮野球大会出場決定戦）第１日▽１回戦千葉経大―創価大（２日・横浜スタジアム）阪神ドラフト１位の創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が驚がくの一発を放った。５回２死一塁、相手投手が投じたやや外角寄りの真ん中高めの直球をフルスイング。打球はライナーで右中間のスタンドへ飛び込んだ。１０月２３日のドラフト会議後、初となる公式戦で３