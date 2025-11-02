ダイソーでついに理想的なゴミ箱に出会いました！『分離できるスウィングゴミ箱（9L）』は、1人暮らし用や寝室用、リビング用などにちょうどいいサイズのゴミ箱。スウィング式で楽に開閉し、中身を隠せて見た目もスッキリするのがポイントです！本体とカバーに分かれた分離式で、ゴミ袋が露出しないのもお気に入りです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：分離できるスウィングゴミ箱（9L）価格：￥550（税込）販売ショップ