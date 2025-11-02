◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分にスタートし、エース区間の７区（１７・６キロ）まで終了した。首位でタスキを受けた駒大の佐藤圭汰（４年）は手堅く走り、首位をがっちりとキープした。学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）は故障から復帰途上のため、欠場したが、藤田敦史監督